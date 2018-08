Julia Fernandes se modificó la nariz y está feliz con el resultado

La brasileña Julia Fernandes sorprendió a todos sus seguidores luego que modificara su nariz sin necesidad de entrar al pabellón.

La ex chica reality compartió el "antes y después" en sus redes sociales, donde se nota que tiene una nariz más respingada. Fernandes se hizo una rinomodelación con ácido hialurónico, procedimiento que en poco tiempo deja en evidencia los resultados.

“Me están preguntando sobre lo que me hice en la nariz... estoy súper contenta con los resultados... encuentro que lo importante es como uno mismo se siente... si quieres cambiar cambia y si no quieres no cambies... pero lo importante es siempre cómo te sientes contigo mismo”, escribió en Instagram.