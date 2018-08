Pareja de Kike Acuña por pensión alimenticia: "Hoy en día él no tiene nada"

16:00 Daniela Uribe contó que le han depositado diferentes montos de dinero a Roxana Muñoz durante los últimos meses: "Obviamente no lo que ella pide, por la condición económica actual de Kike, pero sí se le ha depositado", sentenció.

La pareja de Jorge "Kike" Acuña , Daniela Uribe, se refirió al actual conflicto judicial que mantiene el futbolista con la exconejita Playboy, Roxana Muñoz, por la pensión alimenticia

"Hoy en día él no tiene nada", dijo la actual esposa de Acuña. "Nosotros le hemos depositado a Roxana, no la suma de dinero que ella está pidiendo, pero está aportando lo que más puede en relación a lo que está ganando en estos momentos", agregó Daniela, quien además entregó algunos comprobantes de depósito a la producción de Intrusos . Los montos que figuraban eran por $30 mil y otro por $100 mil en junio y julio de este año.

La esposa del ex jugador de Unión San Felipe, sentenció que lo único que puede hacer su esposo es ir abonando al monto de la pensión provisoria que fue fijada por la justicia.

Además, confesó que en el último tiempo el único sueldo que ha tenido el deportista alcanza los $200 mil como jugador en un club amateur, lo que complementa con las ganancias de la empresa contratista agrícola que posee Daniela.

"Kike ahora está enfermo, muy resfriado. A su hija no la ve hace como ocho meses, yo conocí a la niña, ella se iba a quedar a la casa de nosotros en San Felipe, pero yo sé que a Kike le afecta mucho no poder ver a su hija, le duele no poder estar con ella", precisó a Intrusos.