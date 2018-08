Ex participante de "Rojo" se disculpó por criticado comentario a una bailarina

El cantante Toarii Valantin, que hasta hace algunos días participaba del programa "Rojo" de TVN, se disculpó por sus criticado comentario sobre la bailarina Camila Vásquez, quien abandonó el espacio por una lesión.

Todo ocurrió en medio de backstage del espacio de talentos, cuando al ser consultado sobre su ex compañera, el joven de origen tahitiano afirmó que "como que me da asco", para luego agregar que lo que sentía por ella "no es asco, es repulsión".

En sus historias de Instagram, el último eliminado del programa salió a aclarar las cosas y afirmó que nunca quiso ofender a su ex compañera.

"Quiero aclarar algo acerca de lo que dije de la Cami con el 'me da asquito'. Lo digo con cariño, perdón si lo malinterpretaron, lo entiendo, me expresé mal", señaló.

Valantin agregó que "era mi forma de decir que jamás iba a pasar algo con la Cami. La quiero muchísimo y no me da asco ¿ya? La amo con toda mi vida. @camilavasquezvelasco te amo".

Los dichos del cantante provocaron fuertes críticas en las redes sociales de parte de los seguidores del programa.