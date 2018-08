Ex chico reality pintó la casa de Harrison Ford

El ex chico reality Jorge Olivares vive actualmente en Estados Unidos donde creó una empresa de pintura llamada "Patagonia Painting". Fue así como el mejor amigo de Álvaro Ballero al interior de la casa en "Protagonistas de la Fama", llegó hasta la residencia del actor Harrison Ford, quien contrató sus servicios.

El chileno no tenía idea que era la casa del renombrado artista de Hollywood hasta que tocó la puerta y él fue quien le abrió.

"Apareció un tipo con polera y pantalones, muy estilo dueño de casa. Casi me caí de espaldas cuando lo veo más de cerca: era Harrrison Ford, el mismo de La Guerra de las Galaxias o Indiana Jones. No lo podía creer”, contó el ex chico reality a Lun

Olivares, que también tuvo su paso por Mundos Opuestos 2, dijo que trabajaron con su equipo en la terraza del segundo piso que da a la habitación principal y que cobraron unos 6 mi dólares (poco más de $3 millones).

"Es una casa de madera y piedra, por dentro tiene troncos. Tiene también una cancha de tenis. No es una casa apoteósica, pero acá sí es considerada una casa de lujo”, agregó.

Sobre el actor de 76 años, el ex "Protagonistas de la Fama" contó que no tuvo una mayor interacción con él. “No fue de ofrecer un vasito de agua, porque acá no se da mucho eso, pero sí nos fue a saludar. Nos preguntó de dónde eramos; le dije que chilenos (...) es un tipo sencillo que se pasea tranquilo por las calles y va a restaurantes”, relató.

De hecho, la foto que el chileno compartió en redes sociales con Ford no fue cuando estaba pintando la casa, sino después cuando se lo toparon en un local de comida.

"Se acordaba de nosotros así que no hubo problemas con que lo molestáramos porque acá nadie le pide autógrafos ni fotos“, agregó.

Olivares tiene su empresa en Jackson Hole, en el estado de Wymoing, cerca del Parque Yellowstone.