Patricia Maldonado por salida de Dani Castro de Mega: "Si veía que no estaba creciendo, tenía que volar"

La ex Master Chef, Daniela Castro, causó polémica por sus dichos sobre su salida de "Mucho Gusto" después de haber estado 15 meses trabajando como panelista en el matinal.

"Yo renuncié, sí. Yo tenía contrato hasta diciembre, pero no quise seguir ahí, es que no estaba creciendo profesionalmente, era una planta, y no era un gomero, era un cactus, porque ni si quiera me regaban", dijo la chef hace una semana en "La noche es nuestra".

En su paso por el programa de Chilevisión, agregó que Patricia Maldonado fue también quien le entregó algunos consejos antes de irse del canal.

"Ella siempre supo que yo me iba a ir, fue una de las primeras en saber. Me dijo también que me fuera y que no entendía por qué no me habían sacado más provecho en el programa", agregó Castro.

Consultada por Intrusos , la "tía Paty", se sinceró por la salida de la cocinera y respondió a los polémicos dichos.

"Yo quiero mucho a Daniela, tiene muchas condiciones, aparte tiene imagen para la TV, es una señorita la chiquilla, ella puede estar en cualquier matinal y si ella veía que no tenía proyección en el programa nuestro, entonces le dije 'mija si ve que no está creciendo entonces tiene que volar'", sentenció Maldonado.

Y acotó que "Daniela tiene recién 30 años, puede caerse las veces que quiera, pero ella tenía que tomar la decisión de lo que iba o no a hacer".

Sus compañeros de matinal aclararon que Daniela siempre entregaba energía positiva al equipo y que era un aporte, por lo que igualmente están sorprendidos por sus dichos.

"Me da mucha pena que ella se haya sentido así, ella realmente era un aporte", dijo Konstant. En tanto, el cantante y conductor de Mucho Gusto, agregó que "pasar acá es un aprendizaje y probablemente le irá mejor en cualquier otro lado porque lo que aprendió acá debio sido bueno".