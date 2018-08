Autora de biografía no autorizada de Luis Miguel: "Él sabe lo que pasó con su mamá"

La periodista mexicana Claudia de Icaza, autora del libro "El Gran solitario", la biografía no autorizada del cantante Luis Miguel, habló sobre la serie de Netflix que prácticamente hizo revivir el interés sobre el artista.

La comunicadora evaluó la producción y aseguró que tiene tiene varios datos y hechos inexactos a la realidad que vivió el "Sol de México" durante su infancia y juventud.

De Icarza afirmó que la relación entre Erika Camil y Luis Miguel no fue tan pasional como se muestra en la serie.

"Fue una relación muy larga, pero no fue tan pasional como nos la pintaron. Como periodista me tocó verlos, y los dos traían siempre cara de enfadados. Yo creo que Luis Miguel se sentía muy comprometido con Jaime Camil (padre adoptivo de Erika), porque él lo ayudó a salir de su problema muy fuerte con Hacienda. Creo que hay escenas que pudieron haberse evitado, porque en este caso estás hablando de una mujer que ya está casada y tiene dos hijas. ¿Por qué mejor no presentaron la escena de cómo perdió Luis Miguel la virginidad?", comentó la azteca a Infobae

La periodista también habló sobre la "primera vez" del cantante, la que resultó ser una experiencia bastante traumante para el intérprete.

"Pepe Rossino, que fue su músico durante 10 años, a mí me platicó que él estaba jugando con Luis Miguel con unos muñecos cuando llegó Luis Rey y se lo llevó con una prostituta que era muy bonita, pero que para él se le hizo terrible, y eso nos hace imaginarnos cómo de estar jugando de repente te llevan a conocer el sexo", señaló.

Tras esto añadió que "el papá le llevó esta prostituta por la cuestión de que le estaba cambiando la voz y porque estaba a punto de grabar el disco Decídete, y había una escena de un video en la que se quitaba la camisa, y a Luis Rey se le ocurrió que si su hijo iba a cantar una canción que dijera Decídete, llevaría una connotación sexual, y por eso Luis Miguel tenía que conocer lo que era vivir su primera relación íntima".

De Icarza también afirmó que las fechas de los sucesos en la vida del cantante son inexactas en la serie. "Por ejemplo, Stephie (Stephanie Salas, la madre de su hija mayor) dice 'es que cuando ella tenía a Michelle, él ya había terminado con Mariana'. Y yo lo único que le puedo decir a la gente es que ya no estén discutiendo, porque Luis Miguel las veía a una en la mañana, a una en la tarde y a otra en la noche, entonces ¿para qué hablamos de inexactitudes?".

Por Mariana Yazbek, Icaza dijo que no es verdad que ella haya traicionado al cantante y que tampoco es cierto que Luis Miguel se haya enojado porque sus escenas en el video musical de 'Cuando calienta el sol' se evitaron gracias a la decisión de Luis Rey.

Sobre la desaparición de Marcela Basteri, la madre del cantante, la periodista señaló que "el sabe lo que pasó con su mamá, porque entre los reporteros se supo que él había mandado a hacer una investigación y que le costó mucho dinero".