Karen Bejarano recordó feo desaire que le hizo María José Quintanilla: "Me ninguneó"

10:00 La ex Mekano contó un episodio ocurrido hace unos años cuando tenía que hacer un "Carpool" y su invitada era la ex Rojo. "Me rompió el corazón", añadió Bejarano.

Karen Bejarano reveló un feo impasse que vivió con la cantante María José Quintanilla hace unos años y que le "rompió el corazón en mil pedazos”.

La actual panelista de "Muy buenos días" contó que en una oportunidad le hizo una entrevista a su par de "Mucho Gusto" para el programa "Más vale tarde".

"Ahí todo súper bien, la acompañé un día completo, fuimos a radio de regiones porque ella estaba promocionando su nuevo disco, fuimos a la peluquería, hablamos de los primeros amores, mucha confianza, mucha buena onda (...) pero pasaron los años y algo cambió”, relató Bejarano.

La ex Mekano dijo a La Cuarta que después le tocó hacer un "Carpool" con la cantante de rancheras, pero que Quintanilla la rechazó.

"Me sentí muy triste porque estaba todo preparado, el auto adornado (...) y de repente la Cote estaba llegando al auto y algo ve y empieza a caminar para atrás, para atrás, y se va”, recordó.

Bejarano quedó a la espera de una respuesta que minutos más tarde se la dio un productor. "Él me dice 'estoy en shock, es que la Cote no lo quiso hacer contigo', yo dije 'cómo si esto estaba programado de antes'; 'no es que ella pensó que era el Lucho Jara y si era con Lucho Jara lo hacía si es contigo no lo hacía’… me ninguneó", afirmó la cantante.