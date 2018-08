Kim Kardashian dijo que no le gusta el nombre de su hija Chicago

Kim Kardashian se sinceró con todos sus seguidores y contó que realmente no le gusta el nombre de su última hija: Chicago.

La celebridad explicó en un video compartido en su sitio web, que fue el cantante Kanye West quien eligió el nombre de la pequeña debido a que quiso llamarla como su ciudad natal, pero ella nunca estuvo de acuerdo y sigue sin estarlo.

"Chicago me parece un nombre demasiado largo y no me sale decirlo, por eso la llamo Chi. Más tarde decidirá si prefiere Chicago o Chi", señaló la modelo.

Kim agregó que seleccionar el nombre de su tercera primogénita nunca fue fácil, pues ella prefiere los nombres cortos como North o Saint, sus otros hijos.

"Íbamos a llamarlo Rei, como el padre de Kayne, pero ella no tenía cara de Rei. También queríamos Jo por mi abuela Mary Jo, pero al final fue Chicago", dijo Kim.

"Nunca me han gustado los segundos nombres pero quería un nombre corto, de una sílaba. Noel es mi segundo nombre y es corto. A Kanye no le gusta así que extraoficialmente compartí una foto de Chicago con el mensaje 'Chi Noel' porque quiero que su segundo nombre sea ese", explicó.