Cristián Sánchez reveló que su suegra no lo quería: "Fue terrible"

El animador del "Muy buenos días" de TVN, Cristián Sánchez, contó que su suegra, Rose Marie Fonck, no lo quería cuando comenzó su relación con Diana Bolocco, en 2007.

En el matinal, el periodista declaró que "fue terrible… cuando empecé a pololear con la Diana, no me quería".

El comunicador relató que su presentación oficial a la familia de su entonces polola fue para el cumpleaños de Cecilia, el 19 de mayo.

"Llegamos en el auto y de repente veo luces, luces, flashes, flashes. Una horda de mis colegas periodistas. Voy entrando con la Diana, de la manito, iba entrado al hall y de repente había una clásica chimuchina de conversación. De repente pongo un pie en el living y silencio. Algo peor, Diana suelta mi mano", dijo.

Sánchez agregó que "estaban todos en el living sentados. Llego, pongo el jarrón (regalo para Cecilia) en el apoya vasos del sillón y puaj (se quiebra) (...) ¡Silencio! Nadie dijo nada, y yo rojo. Empiezo a saludar. Lo peor estaba por venir. Los últimos eran mis suegros. Llego, saludo a don Enzo, una autoridad. De repente voy a saludar a mi suegra, le voy a dar un beso, y me da la mano".

El profesional recordó que fue un "¡saludo gélido! No me salieron las palabras. Lo único que atiné: 'hola, ¿cómo está?, un gusto, mañana le traigo de vuelta el jarrón'".

Sánchez relató que decidió encararla en un viaje familiar. "Lo que pasa es que, efectivamente, me decía que yo era 'corazón de alcachofa', le dicen eso a la gente cuando se enamora mucho (...) Entonces mi suegra hace el comentario del 'corazón de alcachofa', 'que te andai enamorando en todos lados', y yo no sé de a dónde lo saqué. Le dije 'suegra, estoy cansado de esto'. Entonces le dije, 'suegra, pare ahí'. Le digo 'señora Rose Marie, estoy cansado de esto'. Le digo 'usted ha creado o se ha creado en su cabeza una falsa idea de mí. ¿Por qué usted no puede confiar en que alguien puede cambiar?'. Le empecé a tocar la fibra. 'Por favor le pido que haga borrón y cuenta nueva y conózcame desde ahora en adelante. No tenga prejuicios respecto a mí'. Se emocionó, me abrazó y esa vez me besó. Ahora con mi suegra nos amamos".