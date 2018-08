Ignacio Lastra a quienes lo critican por su condena: "Si quieren más castigo, les daría un día normal mío"

17:10 El ex chico reality respondió a todos quienes le han dicho por redes sociales que la condena que recibió por manejar en estado de ebriedad, es baja. "Si supieran la realidad que vivo sabrían que ya es castigo suficiente", dijo.

El ex chico reality, Ignacio Lastra, respondió a las críticas por la condena que recibió tras conducir en estado de ebriedad en 2017, accidente que casi le costó la vida y que lo dejó con el 90% de su cuerpo quemado.

Tras un juicio abreviado fue sentenciado a firma mensual y le quitaron su licencia de conducir por cinco años. Sin embargo, muchos consideraron que la condena era muy baja y se lo han dicho por redes sociales.

"Si alguien quiere más castigo, le daría un día normal mío. Dicen que no tengo heridas, pero me duele igual… Si supieran la realidad que vivo detrás de la sonrisa y la buena onda, sabrían que ya es castigo suficiente. Incluso más”, dijo el ex modelo a Intrusos.

Lastra agregó que lo de la licencia de conducir es algo que le "duele" porque siempre ha sido amante de los autos.

"Me cambió la vida, porque estaba acostumbrado al auto, pero ahora será una rutina. Firmar el año es una lata, pero hay que hacerlo y cumplir con la justicia”, añadió.