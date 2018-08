Alejandra Valle se disculpó con Dani Castro por comentario en Intrusos: "Jamás trataría a alguien de feo o fea"

La periodista Alejandra Valle se disculpó con la chef Daniela Castro, quien la criticó duramente en redes sociales por un comentario que realizó en el programa Intrusos, el que supuestamente la evaluaba por su aspecto físico.

Todo ocurrió ayer cuando en panel del espacio farandulero analizó los dichos de la ex MasterChef, quien afirmó que se sintió como un "cactus" durante su participación en el matinal Mucho Gusto. Desde ahí, los opinólogos comenzaron a entregar su visión sobre las razones del mal pasar de la rubia en el espacio de Mega.

"Daniela Castro es un personaje de nicho y no masivo, como María José Quintanilla. Ella, para el 13 Cable o un programa de cocina, está bien. Pero con mucha humildad y conocimiento", señaló Mariela Sotomayor.

Luego, Michael Roldán se preguntó "¿por qué la Begoña o la Millaray puede ser?", a lo que Sotomayor que "porque ahí está el talento y el carisma de animal televisivo que tienes que tener". En ese momento, Valle acotó que "la belleza" era otro elemento que influía en el tema.

Castro se tomó el comentario de Valle como una ofensa hacia ella por su aspecto físico. "Acabo de ver lo que hablaban de mí en Intrusos. Gracias por indirectamente repetir mil veces que no tengo la 'belleza' para estar en TV. Por suerte ninguno de tus compañeros enganchó con eso. Siempre tirándome mala onda sin fundamentos", aseveró.

La ex integrante del matinal también apuntó contra las críticas por ser "muy ABC1" para estar en la televisión abierta.

"Que tu me consideres ABC1 y que por 'ser así' no sirvo para el matinal Mucho Gusto, es promover prejuicios erróneos e infundados, haciendo que la gente lo crea. Como periodista en TV deberías dejar TUS prejuicios de lado e informar en vez de señalar a las personas por su 'clase social'", escribió.

Valle respondió a este emplazamiento y a través de su cuenta de Instagram negó que haya hablado del aspecto físico o el origen social de Castro para analizar su salida del matinal.

"Este es un tema que me importa mucho y que tiene que ver con los estereotipos. Los que me conocen saben que mi mensaje es que la belleza es subjetiva y que jamás trataría a alguien de feo o fea. Cuado dije 'está claro aquí que belleza' me apunté a mí y fue una autobroma que al parecer no se vio y que responde a leer a diario que soy fea por parte de alguna persona", expresó.

Tras esto, la periodista le envió un mensaje a Daniela y afirmó que "si te molestó o te dolió, te pido disculpas en público porque en público lo dije. Lamento haberte hecho pasar un mal rato. Te deseo lo mejor".