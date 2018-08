Emilia Daiber, notera de "La Mañana" de CHV, anunció su embarazo

La periodista Emilia Daiber, notera del programa "La Mañana" de Chilevisión, anunció que estaba embarazada de tres meses, en un acontecimiento que descubrió gracias a una casualidad.

La profesional, que en febrero pasado se casó con Axel Reichhard, afirmó a LUN que tenía algunos síntomas, pero que al ver el resultado inmediato del test pensó que era negativo, por lo que inicialmente ignoró todo.

"Tenía mis sospechas y me hice un test. Jamás aparecieron las dos rayas que supuestamente indican que es un test positivo, así que simplemente lo boté a la basura y me fui a carretear", señaló.

Daiber, que anteriormente pasó por los programas "Algo Personal" de UCV y "La Juguera" de TVN, afirmó que rato después miró el basurero y supo que estaba esperando a su primer hijo. Luego se enteró que la prueba que estaba usando requería 10 minutos de espera para el resultado final.

"Quedé en shock, porque miré el basurero por casualidad. Lo más probable es que me hubiese enterado hartos días después porque no tenía muchos síntomas. Me puse contenta. No podía creer que había quedado embarazada con tanta facilidad", agregó.

La notera señaló que pocas personal al interior del matinal saben de su embarazo, siendo una de ellas la animadora Carolina de Moras.