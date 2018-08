Píamaria Silva y ambiente en Rojo: “Deberíamos dar un ejemplo como programa y elenco con el tema del bullying”

Píamaría Silva, la participante de Rojo que tuvo un duro enfrentamiento con sus compañeros en el programa de talentos, salió a explicar la polémica que la envuelve en el espacio, luego de que acusó al aire, sentir “poca empatía” de sus compañeros, tras salvar de la eliminación y decidir la competencia la semana pasada.

“Cuando hablé al aire no fui despectiva, pero mis compañeros no lo entendieron. A ninguno no nos beneficia no soltar esas emociones” dijo Silva en LUN.

La participante del espacio dijo además que “no le puedo caer bien a todo el mundo ni pedirles que me tengan buena, pero hay que ser cauteloso con lo que se dice”, luego de que la también concursante, Javiera Arande bailarina apunto contra ella en redes sociales.

“Me parecio feo, me pidió disculpas. Deberíamos dar un ejemplo como programa y elenco con el tema del bullying” sostuvo Silva.

“Yo he sido objetiva, y si eso molestó…bueno es un juego, pero tampoco esto son ‘Los Juegos del Hambre’” añadió.