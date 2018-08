Ignacio Lastra y Julia Fernandes protagonizaron incómodo reencuentro en concurso Míster Chile

09:40 El ex chico reality era parte del jurado y cuando lo nombraron, todas las miradas se centraron en la brasileña. No cruzaron miradas, ni tampoco un saludo.

Anoche Ignacio Lastra y Julia Fernandes tuvieron su primer reencuentro en público tras terminar su relación después del trágico accidente.

La ex pareja que se conoció al interior del reality "Doble Tentación", estuvo presente en la semi final del concurso Míster Chile, certamen en donde el mismo Lastra había sido uno de los concursantes en versiones anteriores y hoy es uno de los jurados.

Tanto Julia como Ignacio desconocían la presencia del otro en el mismo lugar, lo que notó la misma audiencia cuando vio sus incómodos rostros.

Según detalló La Cuarta, cuando presentaron a Lastra como jurado fue el momento más tenso de la noche, ya que al decir su nombre todas las miradas se centraron en la brasileña para conocer su reacción, la que se limitó a una incómoda sonrisa.

Tras ello, el ex chico reality se ausentó por largo rato en el primer receso y volvió a toparse antes de irse con su ex. No hubo miradas ni tampoco un saludo.

Julia Fernandes actualmente está con José Ramón Astorga, estudiante de medicina, fotógrafo, primo de Pangal Andrade. Meses después que protagonizaran el accidente en septiembre del año pasado, la pareja se separó mientras él seguía internado en la Clínica Indisa.