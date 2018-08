Alejandra Araya: "La gente logró empatizar con Isabel y eso es muy bonito"

Alejandra Araya interpreta a Isabel Quiroga en Perdona Nuestros Pecados (PNP) y en la recta final de la teleserie de Mega agradeció el apoyo que ha recibido por su trabajo: "La gente logró empatizar con Isabel y eso es muy bonito", dijo.

En conversación con hoyxhoy , la actriz de 28 años sentenció que ser parte de la producción "ha sido una aventura maravillosa y que el trabajo sea reconocido se agradece muchísimo. Fue un desafío gigante del cual me siento muy contenta. La experiencia la resumo en dos palabras: aprendizaje y disfrute".

Para Araya, su personaje es uno de los más "intensos" de la teleserie que en la actual temporada tiene un rol importante en revelar todos los secretos.

Y aunque la actriz considera que Isabel fue odiado por sus actitudes al comienzo de la teleserie, finalmente el público entendió su personaje.

"Creo que tuvo su proceso. Al principio, toda la gente me escribía unos mensajes que no podría resumirlos: un rosario de garabatos, que me muriera, que nunca más hiciera una teleserie en mi vida. Ahora, en el proceso actual , hay mucho más amor, 'gracias por tu trabajo'", agregó la actriz.

Araya calificó como "hermoso y muy emocionante" terminar con las grabaciones de la teleserie de Mega.

"Me dio mucha pena, pero ya se cumplió un ciclo. Se viene un gran final de un gran proyecto, así que que nos siga acompañando la gente, que siga interesada por la historia, porque va a ser un final muy inesperado".