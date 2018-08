Francisca Merino confirmó su salida de "Bienvenidos"

La actriz Francisca Merino confirmó que ya no seguirá trabajando en el matinal de Canal 13, "Bienvenidos".

La profesional dijo al programa "Intrusos" de La Red que su salida fue de mutuo acuerdo.

"Sí, lo vengo conversando con mi jefe hace rato", dijo.

Respecto a la participación de Mariana Derderián en el espacio, quien tendría ciertas "regalías", Merino comentó: "No voy a entrar a hablar de integrantes de mi equipo, yo no tengo idea qué regalías tiene el otro, de verdad no me comparo con nadie".