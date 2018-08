Oriana Marzoli desmintió rumores de embarazo: "Soy muy niña para hacerme cargo de otro niño"

La española Oriana Marzoli respondió a los rumores sobre un posible embarazo que circulaba en redes sociales, esto luego que publicara una imagen junto a dos niños y dejara un misterioso mensaje.

"No quiero decir mucho por aquí, solo que esto me llena al 100% y no puedo ser más feliz al recibir todos los abrazos y besos de estos niños. Que dios los bendiga", dijo.

En entrevista con Mega.cl , la venezolana radicada en España negó tajantemente los rumores y aprovechó de aclarar que está soltera.

"¿Yo embarazada? ¡No! No estoy embarazada ni quiero estarlo por ahora, soy muy niña para hacerme cargo de otro niño. Los pequeños que me acompañan en la foto son niños de una casa hogar" respondió la ex chica reality.

Tras terminar una larga relación amorosa con el argentino Luis Mateucci, la modelo supuestamente estaría con un empresario español, pero también lo desmintió.

"No tengo novio ¡Estoy soltera! Ya no creo más en el amor, estoy harta de todo. Que no se me acerque ningún chico que estoy cero receptiva", agregó.