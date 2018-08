Cecilia Pérez por burlas de Yerko Puchento: "Fue duro, tuve que explicarle a mis hijas porque se burlaban de su mamá"

La ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, se refirió a las burlas de las que fue blanco hace un tiempo atrás por parte del comediante Yerko Puchento, donde la comparó con "La Monga".

Afirmó que fue un episodio doloroso para ella, pero también para tantas otras mujeres que son juzgadas por su apariencia física, clase social y estudios en tantos otros espacios, "sin siquiera conocer tu vida familiar".

"Es la realidad diaria de muchas chilenas que sufren estas faltas de respeto o derechamente delitos como abuso sexual o violaciones. Fue duro también porque mis hijas están más grandes, tienen acceso a las noticias, a las redes sociales y tuve que explicarles por qué una persona que ellas no conocían se burlaba de su mamá", explicó a Revista Caras

De todas maneras, Pérez afirmó que es capaz de dejar atrás el impasse con Yerko, "porque cuando optas por ser todos los días feliz no hay espacio para el rencor".

En ese contexto, la vocera explicó que el Gobierno promoverá el debate del matrimonio igualitario y perfeccionará el proyecto teniendo en cuenta las discriminaciones reales entre parejas hétero y homosexuales: "Nuestro compromiso ahora es avanzar en abordar todas las brechas de discriminación".

Además, destacó el desarrollo del movimiento feminista en nuestro país donde celebró la voz de las mujeres y la lucha contra la cultura machista.

"Siempre lucharé para que se entienda que cuando una mujer dice no, ¡es no! No pueden haber términos medios", finalizó.