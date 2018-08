María José Quintanilla negó supuesto "ninguneo" a Karen Bejarano

La cantante María José Quintanilla entregó su versión del supuesto "ninguneo" que desclasificó la panelista de "Muy Buenos Días", Karen Bejarano, el que según ella le "rompió el corazón en mil pedazos".

La ex integrante de "Mekano" dijo que hace algunos años la artista rechazó participar en un "Carpool" con ella, ya que presuntamente quería realizarlo con su colega Luis Jara, lo que finalmente se concretó.

En una entrevista a "Intrusos", Quintanilla negó una objeción a la figura de Bejarano y afirmó que ella no es la encargada de programar sus entrevistas.

"Es que yo no coordino las entrevistas. No las coordino. Entonces no es que yo vaya por la vida diciendo 'quiero hacer esta, pero con esta (persona)'. No es así", expresó.

Bejarano, en tanto, reafirmó sus dichos y aseguró que a través de un productor supo que la ex "Rojo" no quería participar del encuentro.

"La había estado con ella todo un día en 'Más Vale Tarde' y todo bien (...), entonces me pareció súper extraño que el productor del programa llegara a decirme que (no quería) porque era yo y no el Lucho", afirmó la también cantante.