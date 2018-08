Actriz Isabela Moner mostró su primera imagen como "Dora, la exploradora" para la cinta en acción real

La estadounidense de origen peruano Isabela Moner compartió su primera imagen como "Dora, la exploradora", el popular personaje infantil animado de Nickelodeon que tendrá una cinta de acción real.

En su cuenta de Instagram, la actriz que participó en películas como "Transformers" y "Sicario: Day of the Soldado" mostró el primer vistazo de su look para la producción.

“Estoy emocionada por mostrarles mi primer look como Dora, la exploradora”, escribió.

La película estará bajo la dirección de James Bobin ("Los Muppets") y en su elenco también tendrá a os actores Eugenio Derbez y Madeleine Madden. Se estrenaría en agosto de 2019.