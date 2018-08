Julián Elfenbein por su infarto: "No podía creer que mis niños quizás se quedarían sin papá"

El animador Julián Elfeibein reapareció en pantalla luego de haber sufrido un infarto agudo al miocardio, el que lo dejó internado por varios días en la Clínica Alemana y fuera del programa "Pasapalabra" de Chilevisión.

En una entrevista al programa "Primer Plano", la que fue realizada por su amiga Francisca García-Huidobro, el periodista contó que durante el día en que ocurrió su problema de salud sintió dolores en el pecho. Al llegar a su casa desde el canal, todo se complicó.

"No quiero quedar como el tipo más responsable del mundo, en el sentido de que apenas sentí que era algo grave dije: 'vamos a la clínica'. Yo traté que esto se me pasara, tomando un té, tomando agua. Yo no sentía que esto era algo grave, pero sí algo muy extraño", afirmó.

Elfenbein contó que el dolor se le hizo insoportable y llegó a una clínica, la que no contaba con los elementos para tratarlo. Luego de eso fue llevado en ambulancia a la Clínica Alemana en Vitacura.

"Fue todo muy rápido, (estaba) en la sala de reanimación", afirmó el comunicador, que no tuvo conciencia de la gravedad problema hasta que supo que fue ingresado por la ley de urgencias, la que implica riesgo vital del paciente.

El conductor contó al enterarse de su infarto "se fue todo a la cresta", sobre todo al pensar en el tumor cerebral de más de tres centímetros que le detectaron hace algunos años. "Cuando veo a la Daniela (su esposa) al frente y nos miramos, y yo ahí de verdad me puse a llorar", añadió.

"Esto fue increíble. No tenía a mis hijos ahí (...) se me pasó el Benjita (su hijo) por la cabeza, yendo a ver a la U sin el papá pero con los amigos del papá. Me pasé a mis dos princesas pololeando y yo no conozco al pololo. No podía creer que yo estaba en esa situación, no lo podía entender, no podía creer que mis niños quizás se quedarían sin papá o 'Pasapalabra' se iba a quedar sin conductor", expresó.

Tras contar su experiencia, el animador agradeció a sus compañeros de trabajo de Chilevisión y al público que le envió su apoyo en los complejos días de recuperación.