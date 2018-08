Karen Bejarano tras negación de Quintanilla por ninguneo: "A lo mejor ella cambió con los años"

10:32 La actual panelista de Mucho Gusto dijo que el episodio de "Carpool" no ocurrió tal como lo había contado la ex chica Mekano. Por lo mismo, Karen nuevamente arremetió contra la cantante.

Luego que Karen Bejarano revelara un feo episodio que vivió supuestamente con la cantante María José Quintanilla, la ex "Rojo" desmintió el supuesto "ninguneo" contra la panelista de "Muy Buenos días".

Luego que la desmintieran, la ex Mekano volvió a arremeter contra la panelista de "Mucho Gusto": "Es muy raro todo, porque ella estaba en el canal y había ido a maquillaje y peluquería. Mi intención no era acusarla ni perjudicarla, a lo mejor ella cambió con los años.", expresó a Lun

Todo habría ocurrido años atrás cuando Bejarano tenía que liderar un "Carpool" con la cantante de rancheras, pero Quintanilla se negó a hacerlo pues esperaba a Luis Jara: "Me ninguneó. Me rompió el corazón en mil pedazos", dijo la actual panelista de "Muy buenos días".

Sin embargo, Quintanilla se defendió y respondió en el programa Intrusos que el episodio no ocurrió como lo contaron: "Yo no coordino las entrevistas. Entonces no es que yo vaya por la vida diciendo 'quiero hacer esta, pero con esta (persona)'. No es así".