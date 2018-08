Lisandra Silva confirmó quiebre con Leandro Penna a través de emotivo mensaje en Instagram

La cubana Lisandra Silva usó sus redes sociales para comunicar que ya no continúa su relación amorosa con el argentino Leandro Penna. Aunque no habló directamente de un quiebre, la ex chica reality afirmó que habían decidido tomar "caminos diferentes".

"Hoy quiero aclarar todas sus dudas de una vez, porquey aunque resulte doloroso exponer mi vida privada en un comunicado no veo otra alternativa", comenzó el mensaje de Silva.

Junto a una fotografía de ambos sonriendo, la modelo dijo quey el que me hizo volver a creer en el amor verdadero, puro y sincero".

Ambos se conocieron al interior del reality "Doble Tentación" de Mega, donde iniciaron su relación y ganaron la final del programa. Tras eso, estuvieron juntos un año y medio donde su pololeo era seguido por sus fanáticos.

Lisandra detalló en su mensaje que el ex pololo de Aylén Milla, "es un hombre al que amo y admiro y(...). Pero a veces el amor nos lleva a lugares inesperados y esta vezy que decir del amor, que es el sentimiento más puro y sentirlo no puede hacer mal, es lo que nos hace humanos y lo que nos acerca a Dios".

Finalmente, la cubana advirtió que tras este mensaje no se volverá a referir al tema sobre su relación con Penna, "respeten nuestra decisión porque aunque sea doloroso es lo mejor para ambos. Tenemos una vida privada y necesitamos vuestro respeto y aceptación. Muchas gracias por entender".