"Carlitos Möller" aclaró la deconocida cercanía que tiene con Princesa Alba

La popular cantante Princesa Alba (Trinidad Riveros) y el actor José Antonio Raffo, quien interpreta a Carlitos Möller en Perdona Nuestros Pecados, participaron de un evento de Adidas donde demostraron tener una particular cercanía, la que encendió la alarma de algunos rumores.

"Nos conocemos hace años. De otros carnavales, más hogareños, más familiares. Tenemos varios amigos en común por lo que hemos coincidido en varios carretes, tenermos alcances de colegios", dijo el actor a Lun.

Raffo relató que conoció a la estudiante de Dirección Audiovisual y Publicidad de la Universidad Católica a través del pololo de ella, Jorge Aliste, con quien mantiene una relación hace cuatro años.

"Su pololo conoce a amigos míos y yo la conocí por el pololo. Pero siempre hemos tenido súper buena onda", añadió el actor de Mega.

La intérprete de "My only one" y Raffo participaron en un desafío de Adidas, donde tenían que diseñar una zapatilla.