Galán turco revolucionó a las fans en su llegada a Chile: "No esperábamos tanta euforia"

Una verdadera revolución causó la llegada a Chile de Engin Akyürek, quien interpretó a "Kerim Ilgaz" en la teleserie turca "Que Culpa Tiene Fatmagul".

El actor llegó a nuestro país con motivo del estreno de su película, "Kerem, Hasta la Eternidad" que se estrenará el próximo 16 de agosto en la pantalla grande.

Su vuelo arribó al aeropuerto Arturo Merino Benitez ayer por la tarde y decenas de fanáticas lo esperaron con pancartas, banderas de Turquía y mucha emoción. El galán de 36 años alcanzó fama mundial con la teleserie transmitida por Mega en 2015.

"No nos esperábamos tanta euforia. Ha sido sorprendente para todos. Acá no me conocen muy bien, sólo de las series y películas, pero me han recibido muy bien, con mucha pasión", relató a Lun el actor desde el hotel Double Tree by Hilton, acompañado de una intérprete.

El fanatismo de las chilenas es una de las cosas que más le ha sorprendido de América Latina. "Llevo 15 años en este trabajo, la fama no llegó a mi vida en un día. Se ha ido desarrollando poquito a poquito, pero estoy bien así. No tengo problemas para salir a la calle, yo solamente hago mi trabajo y mi vida personal es diferente, es otra historia, la separo".

Consultado si se considera un "galán", como lo es para mucha chilenas, el oriundo de Ankara afirmó que "todo el mundo es romántico alguna vez en su vida" y que de vez en cuando siente que es un galán por los papeles que ha tenido que interpretar en su carrera.

En la película que se encuentra promocionando, Engin interpretará a Kerem, un joven enamorado de Yesin (Hilal Altinbilek) con quien anhela tener hijos. Sin embargo, la historia tiene un vuelco trágico que dejará a Kerem aislado enfrentando una terrible realidad.