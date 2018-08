Benjamín Vicuña: "Trato de ser la mejor expresión del papá que puedo ser con mi realidad"

El actor Benjamín Vicuña habló de su rol como padre y de la relación que tiene con sus hijos, Benicio, Bautista y Beltrán, quienes nacieron producto de su matrimonio con Carolina "Pampita" Ardohaín.

Tras cuatro años de separación, el chileno dice que siempre han sabido mantener una relación y el contacto con la modelo argentina para velar por el cuidado de los niños.

"Básicamente, entendiendo que los hijos son libres, que este rol es un rol maravilloso pero uno viene también a aprenderlo. Vengo a aprender a ser papá con todas las herramientas que me dieron. Y trato de ser la mejor expresión del papá que puedo ser con mi realidad", dijo en entrevista con Radio Nacional Argentina.

Actualmente el actor tiene una relación con Eugenia "China" Suárez y fue papá hace poco de Magnolia. A pesar que sus hijos con Pampita no viven con él y están en Argentina, él intenta encontrar un equilibrio entre el trabajo, muchos viajes y ambas familias.

"Entiendo que hay un sacrificio en dejar a mis hijos más de lo que me gustaría dejarlos. Por ahí pasan dos semanas sin verlos, que para mí se me hace largo, pero encontré una forma para poder viajar, para que ellos me visiten también y de hecho estoy viajando en un par de días más. Y entendiendo que esto es temporal, no es que vine un año completo, sino que son cuatro meses y lo estoy llevando bastante bien", relató.

Vicuña está en España por las grabaciones de la serie Vis a Vis. En vacaciones de invierno fue Pampita quien le llevó a los niños hasta Europa para que pasaran tiempo con él.