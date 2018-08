Leandro Penna agradeció a Lisandra: "Espero que la vida te entregue a la persona correcta"

Luego que el fin de semana Leandro Penna y Lisandra Silva confirmaran en redes sociales su quiebre amoroso, el argentino volvió a compartir un mensaje con fotografías del recuerdo en donde agradeció a la modelo cubana: "Quizás todo esto no ha sido muy claro, han sido momentos difíciles", escribió.

El ex chico reality afirmó después de un año y medio de relación que, "me encantaría aclarar y agradecerte Lisandra por haberme aceptado, querido y amado. También por todo el tiempo que compartimos, por las enseñanzas que me dejaste, por las aventuras que vivimos juntos, por enseñarme a disfrutar de la simpleza de la vida y todas las cosas que debemos guardar en la intimidad".

Leandro detalló ayer que por el amor y el respeto que se tenían, ellos tomaron la decisión de tomar caminos diferentes.

"Porque te amo con todo mi corazón y creo en el amor libre te deseo lo mejor y espero que la vida se encargue de entregarte a la persona correcta para que seas feliz y brilles con la hermosa luz que proyectas y contagias a tu alrededor", finalizó.