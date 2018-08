Actriz Claudia Hidalgo confesó que conoció a su pololo por Tinder tras siete años de soltería

13:40 La ex conductora de "Milf" afirmó en "La Divina Comida" que lleva dos años con Pablo, después de haberlo conocido en una cita por la aplicación de citas. "Me cambió la vida", dijo.

La actriz Claudia Hidalgo participó en el programa "La Divina Comida", donde contó su positiva experiencia en Tinder. Después de años de soltería conoció a su actual pololo en la popular aplicación de citas.

En conversación con los otros concursantes, Leandro Penna, Eli de Caso y Antonio Quinteros, la ex conductora de "Milf" reveló que conocer a Pablo le cambió la vida.

“Lo que a mí me pasó con Pablo fue una aguja en un pajar (...) bueno, tuve tres citas. Pero más que ‘pastel’, tú ves a una persona y después te encuentras con alguien que nada que ver con la foto. Es como si yo pusiera la foto mía que sale en el menú”, relató.

Hidalgo recordó que un domingo de invierno se juntó con Pablo, "ahí estaba sentado en una mesita y lo veo y me gustó, es como eso que sientes que él era una persona con la que puedes conversar".

Actualmente llevan dos años de pololeo después de haber estado siete años soltera y en soledad. "Lo que pasa es que mi ex se fue con una amiga, una compañera de la escuela de teatro, una conocida actriz, entonces yo tenía rabia, estaba súper picada. Y después pasé por un periodo de mucha pena y era como imposible conocer a un hombre, me estaba quedando sola y me volvieron a salir 'telitas'", bromeó.