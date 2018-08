La Tigresa del Oriente respondió a tuitero que la trató de vieja y se jactó de su vida sexual

A través de Twitter, la Tigresa del Oriente, realizó algunos comentarios de su vida sexual, luego de que tras un mensaje en la red social, recibió una respuesta de un usuario, a quien respondió contundentemente.

"Mi cama suena y suena... paqui-paqui-paqui" escribió la artista en la red, en un mensaje que acompañó con emojis de diablos.

Un usuario de Twitter le respondió: "deben ser sus huesos y se llama osteoporosis. Ya a su edad, mejor descansar".

La Tigresa respondió al mensaje y le dijo directamente al usuario: "te puedo asegurar que tengo más vida sexual que tú".

Posteriormente en la misma red la cantante escribió: "algunos me critican, me llaman vieja, abuela y hasta afirman que debo irme a cuidar nietos. No hallan cómo atacar. Pero soy feliz, relevante, tengo novio y más sexo que muchos de los que me juzgan".