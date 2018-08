Roxana Muñoz por Kike Acuña: "Es el peor hombre que existe"

Roxana Muñoz rompió el silencio tras la demanda que hizo en contra de su ex pareja, el futbolista Jorge "Kike" Acuña , por pensión alimenticia.

El programa Intrusos encontró a la modelo atendiendo su botillería en Santiago. "Aquí estoy po', trabajando, algo que debería hacer él también ¿o no?", comenzó diciendo Muñoz en relación a Acuña.

"Si de verdad no estuviera mi hija, de verdad que me arrepentiría demasiado de haberme casado con él, es el peor hombre que existe la verdad (...) nunca he recibido nada de Kike desde que nos separamos, a él nunca le nació nada para su hija, por eso lo tuve que demandar", dijo.

La modelo contó que desde la demanda, el futbolista le ha depositado $130 mil en cuatro meses, algo que fue corroborado por la actual esposa del futbolista también.

"Nadie vive con esa plata, uno por un hijo trabaja como sea, yo con eso no costeo ni la bencina del mes que gasto en ir a dejar y a buscar a mi hija al colegio (...) y yo no tengo a nadie que me ayude, ni un pololo, ni mis papás, estoy sola en esto", relató la exconejita Playboy.

Muñoz también dijo que el ex jugador de Unión San Felipe tiene trabajos sin contrato. "Dice que no tiene plata y que no tiene pega, pero por detrás hace muchas cosas sin contrato, eso es lo difícil de demostrar, poder comprobar que él si tiene las lucas. Él a mi me da lo mismo, él debiera ser un aporte, no sólo con plata. Lo primero que yo le exigí a él era que viera a la niña de manera constante, pero tampoco fue así".