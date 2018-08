Ex "Rojo" Camila Vásquez y los dichos de Toarii: "No puedo negar que me sentí incómoda"

16:44 La ex integrante del espacio de talentos habló luego que su otrora compañero dijera que ella le daba "asco". De todas maneras desdramatizó el episodio afirmando que "yo sé que él me quiere".

El programa de talentos "Rojo" vivió hace algunos días una polémica por las criticadas declaraciones de cantante Toarii Valantin , quien afirmó que su ex compañera, la bailarina Camila Vásquez , le daba "asco".

Tras recibir una ola de cuestionamientos por parte de los seguidores del espacio de TVN, el joven se disculpó . Ahora faltaba saber la opinión de ella, quien no había hablado tras el comentado episodio que fue parte del backstage.

En declaraciones a "Intrusos", Vásquez reconoció que las declaraciones de Valantin al principio la complicaron. "No puedo negar que me sentí súper incómoda en ese momento cuando vi el video y todo eso", afirmó.

De todas maneras, la artista -que dejó "Rojo" debido a una lesión que sufrió durante una presentación del propio programa- desdramatizó lo ocurrido y afirmó que conoce la personalidad del cantante, la que en parte explica sus dichos.

"No me voy a hacer mala sangre porque el 'Toa' es así, es relajado y como que cambia las palabras y todo eso. Como que no sabe muy bien el idioma. Pero yo sé que él me quiere, ha sido muy bacán conmigo", expresó.

Otros ex compañeros de Toarii -que fue eliminado hace un par de semanas- también afirmaron que todo fue "un malentendido" y que el intérprete "es una gran persona".