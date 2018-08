Famosos envían sus deseos de mejoría a Aretha Franklin

Numerosos famosos en Estados Unidos han hecho llegar sus mejores deseos a la cantante estadounidense Aretha Franklin, que se encuentra gravemente enferma.

"Como muchas personas en todo el mundo también Hillary y yo pensamos esta noche en Aretha Franklin y escuchamos su música que en los últimos 50 años ha sido una parte tan importante de nuestra vida", escribió el ex presidente estadounidense Bill Clinton en Twitter. Clinton espera que otras personas animen a la artista escuchando su música y compartiéndola.

La cantante Beyoncé y el rapero Jay-Z le dedicaron sus espectáculos en Detroit, la ciudad en la que se encuentra hospitalizada Franklin. "Te amamos y te damos las gracias por toda la música hermosa", dijo Beyoncé.

También las cantantes Missy Elliott y Mariah Carey le desearon una pronta mejoría por Twitter. El rapero Chance compartió un emoticón llorando con un video de una actuación de Franklin en el Centro Kennedy en Washington en 2015.

Lin-Manuel Miranda, del exitoso musical "Hamilton", habló de una "galaxia de las oraciones".

Franklin, que se convirtió en la "reina del soul" con títulos como "Respect", "Chain of Fools" y "I Say a Little Prayer" se encuentra gravemente enferma, según informaron varios medios. La artista de 76 años "pide que recen por ella", escribió en Twitter Evrod Cassimy, reportero de la emisora local WDIV en Detroit y amigo de Franklin y su familia. "Está descansando y está acompañada de sus amigos más cercanos y su familia", agregó Cassimy tras hablar con la cantante.

La web "Showbiz411" fue la primera en informar sobre la enfermedad de la cantante. El portavoz de Franklin, su mánager y su sello RCA Records, que pertenece a Sony, no hicieron declaraciones al respecto. En febrero de 2017 Franklin anunció su retirada de la industria musical en WDIV. "Haré grabaciones pero este ha sido mi último año con conciertos. Esto ha sido todo", declaró.