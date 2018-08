Eli de Caso: "Era impensado que pudiera tener una relación con un hombre más joven. Era un escándalo"

10:24 La animadora recordó en un programa de televisión, su romance con un abogado 15 años menor, que era panelista de "Buenas tardes Eli". "Ahí me dio la fibromialgia. Ahí me enfermé, fue un colapso" dijo.

La animadora de televisión, Eli de Caso, se refirió en su participación en La Divina Comida, a la relación que tuvo en 2001 con un abogado 15 años menor que ella, con el que trabajaba en su programa "Buenas tardes Eli".

"Hubo un ítem en mi desastre y familiar y de todo tipo en el 2001, fue por eso. Yo había hecho un programa de servicio, y era como la ‘mamá Eli’, como la ‘sor Eli’. Era como impensado que pudiera tener una relación con un hombre más joven. Era como un escándalo" dijo De Caso según consigna Glamorama, y añadió que "ahí me dio la fibromialgia. Ahí me enfermé, fue un colapso”.

La animadora dijo que "él era panelista del programa y amigo mío. De repente, fue como un encuentro, como un momento que nos vimos de otra forma. De repente estábamos involucrados como pareja. Era totalmente loco".

"Fue un momento muy bonito que nosotros tuvimos en un momento dado, que era como una locura, una cosa prohibida. Era lo más entretenido que hay porque además era escondido, entonces era divertido. Yo me sentía como de 15. Como que yo había vuelto a sentirme como en un torbellino de pasión, de locura. Que no me lo iba a perder nica. Por eso me la jugué y lo viví y lo viví" añadió.

De Caso además narró lo que ocurrió cuando se supo del romance, hecho que según afirmó, se conoció desde su propio equipo de trabajo. "Hubo un trabajo de deslealtad muy grande" señaló.

"Cuando yo estaba en ese tema, comenzó el SQP. El primer programa de SQP con la Jennifer Warner. Fue mi caso y me hicieron bolsa" contó la animadora, quien también relató la reacción del abogado con el que se involucró: "no se portó ni bien ni mal. Se enfermó. Yo quedé sola, inmensamente sola, y por eso me enfermé mucho. Quedé desamparada".