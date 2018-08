Argandoña no olvida a Pangal y le comentó la foto donde aparece con Jhen Núñez

15:55 La mamá de Kel Calderón siempre alabó la relación de su hija con el deportista. Después de ocho meses del quiebre entre los jóvenes, ella sigue atenta a los pasos de su ex yerno.

Raquel Argandoña fue una de las que más sufrió con el quiebre sentimental entre su hija Kel y Pangal Andrade. La panelista de Bienvenidos, siempre alabó el pololeo y halagaba constatemente al kayakista.

En una de las últimas instantáneas compartidas por el deportista, donde aparece con Jhendelyn Núñez en Brasil, la "Raca" no dudó en comentar la imagen donde da cuenta que no olvida al ex yerno.

"Cada oveja con su pareja, mucho éxito", escribió en la imagen y lo acompañó de un emoticón de corazón.

Ocho meses han pasado del quiebre de la egresada de Derecho y Pangal. Y aunque ninguno de los dos habla de tener una relación oficial, ambos han sido vistos con otras personas.

A Kel Calderón la han vinculado últimamente con el periodista Claudio Iturra, con quien tiene programado un nuevo vieja a Kenia y la India. La misma Argandoña ha bromeado con eso tal como lo evidenció Kel en sus redes sociales.

"A ver, vamos a ver altiro qué está pasando, vamos a llamar a Iturra", dice la conductora en un video de Instagram.