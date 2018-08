Fanny Cuevas e imagen con ex de Oriana: "Es un pretendiente que tengo acá en Madrid"

La ex chica reality Fanny Cuevas, se refirió en conversación con La Cuarta a la fotografía en la que apareció junto al también participante de ese tipo de programas, Luis Mateucci.

El trasandino, ex participante de "Volverías con tu ex" dijo ayer sobre la imagen que "sí, a Fanny la conocí, no está de más decirlo, para qué voy a mentir. Es una muy linda chica, muy amorosa, muy simpática", dejando entrever que algo estaría pasando entre ellos.

Ambos coincidieron en Madrid, desde donde Cuevas, entre risas respondió: "¿con Luis? Jajajá, es un pretendiente que tengo acá en Madrid".