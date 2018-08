Nydian Fabregat se sumaría al reality de Mega

De acuerdo con información de La Cuarta, Nydian Fabregat fue contactada por la producción que prepara el reality de Mega de cara al próximo verano.

"Me llamaron, pero estaba en Las Vegas. Recién ahora me estoy poniendo al día, pero espero que sea otro perfil, porque los últimos no me gustaron" dijo.

Fabregat dijo además que desde Mega la buscaron para los últimos tres reality shows producidos por ese canal, pero "no quise participar. Ver la realidad es la primera búsqueda del público, porque estar encerrado con todos los privilegios no es lo real".

Respecto de la posibilidad de ingresar al espacio, el que trataría de sobrevivencia, la ex Pelotón dijo que "entraría. Creo que voy a hacer algunos llamados y darme una vuelta por Mega. Para sobrevivir soy buena, porque hay que saber cómo es la vida cuando no tienes nada y eso haría reflexionar a mucha gente".