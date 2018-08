Paula Bolatti planteó su teoría sobre el quiebre entre Lisandra Silva y Leandro Penna

11:41 La modelo trasandina además apuntó a un aspecto de la relación entre los ex participantes de "Doble Tentación" que este fin de semana anunciaron el fin de su romance.

La modelo Paula Bolatti señaló en el programa Glamorama TV, que cree que la relación entre Lisandra Silva y Leandro Penna, quienes desde fuera del país, pues cada uno se encontraba de viaje, hicieron pública la ruptura este fin de semana.

"Para mí venían quebrados de antes" postuló Bolatti, quien además añadió que "debe haber sido que terminaron, no lo quisieron decir, cada uno se fue de viaje, sus planes ya hechos. Y en su minuto la gente empezó a preguntar '¿por qué no estás con Leandro?', porque se la veía viajando sola. Entonces dijo '¿saben qué? Voy a decir la verdad, las cosas como son' y blanqueó todo".

La modelo además dijo que "por la relación que ellos tenían, ella de repente igual carreteaba sola, porque el no es mucho de salir, no le gusta. Entonces, incluso salía hasta con amigas mías. Y como que no tenía con eso él".