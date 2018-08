Daniela Chávez reveló que lloró tras muchos casting en que se dio cuenta que "quieren otra cosa realmente"

13:53 La modelo dijo que "muchos trabajos me han llamado y me he dado cuenta en el momento de que no es nada serio".

La modelo Daniella Chávez, lamentó en declaraciones a Alfombra Roja, las veces en que fue llamada a casting que derivaron en nada y en los que, hubo segundas intenciones en su convocatoria.

La conejita Playboy dijo que "una tiene que saber si está interesado o quiere algo más y por eso te da el papel".

"Muchos trabajos me han llamado y me he dado cuenta en el momento de que no es nada serio. Finalmente pierdes tu tiempo" dijo Chávez.

La modelo también confesó que "muchas veces he llegado a la casa llorando porque tu dices, por mi cuerpo me llaman y quieren otra cosa, pero no ven lo que hay detrás".

Chávez valoró que hoy se estén haciendo públicos los casos de acoso y dijo que "qué bueno que ahora se esté hablando, para que se tome en serio el trabajo de las modelos y las actrices".

En esa línea, la modelo dijo que siempre las mujeres han sido responsabilizadas y que "siempre van a buscar el por qué y no van a decir que sí, que quería darte el papel, pero quería que te acostaras con él".