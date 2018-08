Carolina de Moras y Rafael Araneda se disculparon con papás de Katy Winter por audio filtrado

Evanyely Zamorano y Emmanuel Pacheco, los padres de Katy Winter, la estudiante del colegio Nido de Águilas que en mayo de este año se suicidó luego de sufrir bullying cibernético, hablaron sobre el polémico audio de WhatsApp que distanció a los animadores Carolina de Moras y Rafael Araneda.

Los papás de la adolescente asistieron al programa "No culpes a la noche" de TVN, donde comentaron lo ocurrido con los conductores del programa "La Mañana" de Chilevisión.

Todo se generó porque en un grupo de WhatsApp del matinal se pidieron antecedentes sobre el caso a De Moras, quien es apoderada del establecimiento al cual asistía Winter. Todo ese material, que contenía las diversas versiones sobre el hecho, se filtró por internet.

Zamorano afirmó que debido a esto se comunicó con la conductora para aclarar el tema, afirmando que ella inmediatamente ofreció sus disculpas y apuntó a Araneda como principal responsable.

"Quería cerrar este tema diciendo que hablé con ella y le dije 'Carolina, tranquila'. Ella pidió mil disculpas. Estaba muy nerviosa. Le dije 'no, me dijo que la culpa no era de ella, que había sido Rafael Araneda. Que ella se lo mandó a sus amigos, a su compañero de toda la vida, y él lo filtró'. Y yo le dije 'da lo mismo. Nosotros, como familia, te perdonamos'. 'Y si tú quieres venir a nuestra casa, y darnos un abrazo, aquí estamos’. Ella dijo que 'de todas maneras iba a aparecer estos días'", expresó.

La mujer también contó que logró hablar con Araneda, quien también le pidió perdón y aseguró que todo fue un error en el envío del audio.

"Me dijo que había sido un error de él de digitalización. Él quiso enviarlo a su señora y se equivocó y presionó un grupo de WhatsApp. Entonces, de cierta forma le digo '¿confundiste a tu esposa con un grupo de WhatsApp?'. Y ahí me explicó por qué lo había confundido. Pero lo mismo. Resumen, le dije lo mismo: 'Te perdonamos, no hay ningún problema'", cerró.

La madre de la joven fallecida también aclaró que "lamentablemente no existe ningún video" vinculado al caso, afirmando que aquello serviría de prueba para una investigación de hechos que serían delitos.