Catherine Fulop se arrepintió de sus polémicos dichos sobre el aborto

La actriz y conductora venezolana Catherine Fulop generó una gran polémica en Argentina tras hablar en televisión de una experiencia personal en medio del debate sobre el aborto legal.

La ex reina del Festival de Viña del Mar estaba en el programa "Debo decir", recordó el momento en que su especialista le habló de los riesgos de ser madre después de los 40 años. Entonces dijo: "Ova (por su esposo) y yo nos miramos y, sin dramatismo, dijimos 'No, por supuesto que no lo tenemos'".

Consultada por si efectivamente hubiese quedado embarazada a esa edad, Fulop agregó que "si venía con un problema, yo no lo tengo porque, ¿a quién le cargo ese problema? A mi familia, porque el Estado no te da nada. Si viviera en Suiza, tengo todos los niños con problemas que tú quieras".

La situación para la venezolana se complicó ya que en el estudio estaba el ex senador Luis Juez, quien tiene una hija que sufre parálisis cerebral. "También pensábamos que íbamos a tener un problema, pero tenemos un ángel", expresó.

La ex modelo recibió una ola de críticas, especialmente de padres de niños con discapacidad. Ante esto, ella publicó un texto en redes sociales donde mostró su arrepentimiento por los dichos.

"Los dichos que he expresado el pasado domingo en el programa 'Debo Decir' no representan mi pensamiento. Luego de verme en una grabación, quede muy conmocionada y arrepentida por mis palabras?", afirmó.

Para explicar su postura, Fulop añadió que "estoy a favor de la legalización del aborto pero lo que dije no es lo que mi accionar de toda la vida me ha representado, pido sinceras disculpas a la audiencia y a las personas que he lastimado con mis dichos".

El proyecto de aborto legal, que había logrado una histórica aprobación en la Cámara de Diputados de Argentina, fue rechazado en el Senado, por lo que no se podrá debatir durante este año.