Artistas y músicos se volcaron a las redes sociales para despedir a Aretha Franklin

Una serie de cantantes y artistas expresaron esta jornada su admiración y se despidieron de Aretha Franklin, quien murió en Detroit a los 76 años.

Desde los ex Beatles Ringo Starr y Paul Mc Cartney, pasando por Elton John, Barbra Streisand, Ariana Grande, Britney Spears, Regina Spektor o Lenny Kravitz, entre otros, dejaron en las redes sociales su adiós a "La Reina del Soul" y compartieron algunos de sus momentos junto a ella.

Elton John la calificó como la "mayor artista de soul de todos los tiempos".en tanto que Carole King, coautora de uno de los mayores éxitos de Aretha Franklin, "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman,", escribió en su cuenta de Twitter: "Menuda vida. Menudo legado! Tanto amor, respeto y gratitud. D.E.P.", añadiendo un link a esta canción.