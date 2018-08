Carlalí de "Protagonistas de la Fama" tras convertirse en meme: "Veo todo por el lado positivo"

Carlalí Villalba entró a la historia de los reality show en Chile, ya que fue la primera concursante eliminada en este formato. A 15 años de su breve paso por "Protagonistas de la Fama", la hoy periodista y actriz se transformó en un meme.

En su cuenta de Instagram, la comunicadora mostró un pantallazo de una nota de CNN Chile, el que mostraba las mejores bromas a propósito de la renuncia del ministro de las Culturas, Mauricio Rojas, quien apenas duró cuatro días en su cargo.

"Es chistoso que aún me mencionen en las redes sociales o en algunos medios de comunicación después de haber participado en el reality 'Protagonistas de la Fama' hace 15 años atrás, y aclaro que no me arrepiento de la experiencia, al contrario, veo todo por el lado positivo", señaló Villalba, tomándose con humor los memes.

Carlalí contó que luego de participar nueve días del programa de Canal 13 hizo su práctica profesional en la misma señal, obtuvo una beca para estudiar actuación y que llegó a participar de diversos espectáculos en Nueva York.