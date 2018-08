Daniel Alcaíno y demanda de Dávalos: "No me interesa, es un tema de Canal 13"

09:12 El actor que interpreta a Yerko Puchento guardó silencio ante la demanda de $ 3.360 millones que interpuso el hijo de la ex presidenta Bachelet, contra la estación televisiva, por las rutinas de su personaje.

En declaraciones que consignó La Cuarta, el actor Daniel Alcaíno se refirió brevemente a la demanda que interpuso el hijo de la ex presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, en contra de Canal 13, por las rutinas de su personaje.

"No me interesa, es un tema de Canal 13. No quiero hablar de esto. Gracias" dijo Alcaíno.

El cientista político solicitó, ante los tribunales, ser indemnizado en $ 3.360 millones. "Expresiones como ‘el hijo del año’ o ‘el epidemia con aros’, ladrón, y otras de peor clase han sido proferidas por este sujeto en forma sistemática, sin que jamás se le haya hecho por parte de sus superiores jerárquicos una reprensión" indicó Dávalos en la acción judicial.

El monto solicitado por el ex director sociocultural de La Moneda, se debe a que en la demanda alega daño emergente, lucro cesante y daño moral.