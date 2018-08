Kel Calderón compartió imágenes de sesión que "se sale de lo que estoy acostumbrada a hacer"

Raquel Calderón compartió en su cuenta de Instagram una sesión fotográfica que realizó para una entrevista con galio.cl, y que ella misma calificó como que "se sale de lo que estoy acostumbrada a hacer".

En la misma entrevista, Calderón dice que "entre Esteban (Pomar) y la Javi (Javiera Eyzaguirre) nació esta sesión que transmite una sensación de estar atrapados, de angustia y ansiedad. Es oscura, menos placentera de lo que uno suele transmitir en las fotos, que es felicidad, la mujer sexy, linda".

Durante la conversación con Galio.cl, Kel afirmó que "la UDI me ofreció postularme a concejal y alcalde. Obvio que es un halago que te propongan algo así, pero yo por ese lado no puedo ir porque pienso muy distinto. Soy súper liberal, estoy a favor del aborto, legalización de la marihuana, matrimonio gay, adopción homoparental y, en materias económicas, me gusta el libre mercado".

También Calderón realizó un mea culpa, de las que consideró fueron exposiciones mediáticas innecesarias. "Shows pobres he tenido millones. Cuando era pendeja era muy frontal con los periodistas, medio pedante, estaba súper en la defensiva. Todas las peleas con Pablo, show pobre. Todas las peleas de Pablo con mi mamá, show pobre. Sobre todas esas cosas pienso: 'qué ganas de haberlo manejado en la interna'. En todas las familias hay dramas, pero que lata que toda la gente se haya tenido que mamar esos shows".