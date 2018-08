Paulina Nin confesó que rechazó besar a Emmanuel

15:58 La ex animadora de Viña reveló la solicitud que recibió de parte del artista mexicano, cuando lo presentó en el escenario de la Quinta Vergara.

La conductora de TV y ex animadora del Festival de Viña, Paulina Nin de Cardona, reveló que en una de las ediciones del certamen, rechazó besar en la boca al cantante mexicano Emmanuel.

“Pasé un momento bien complicado con Emmanuel” dijo la conductora.

“Es totalmente coquetón, entonces lo presento y digo ‘en nombre de todas las mujeres presentes, le vamos a dar un beso’, pero era en la cara” narró Nin de Cardona.

“Él estaba frente al público y se da vuelta y me dice por qué no me lo das en la boca”, añadió.

La ex animadora de Viña, dijo que salió del paso y que luego, mientras se presentaba el mexicano, el entonces productor del evento, Jorge Pedreros, le preguntó “flaca qué te dijo” y tras la respuesta dijo “ah no, perdón, esto es como para un Jappening” e imaginó un sketch que incluía que Nin de Cardona y Emmanuel quedaban de verse después de su actuación.