"Compadre Moncho" denunció un millonario robo por suplantación de identidad

El actor Adriano Castillo, recordado por su rol del "Compadre Moncho" en la serie "Los Venegas", denunció que un individuo elaboró un carnet de identidad con sus datos para suplantarlo y robarle.

En conversación con La Cuarta , el concejal de Quinta Normal afirmó que hace un par de semanas descubrió el hecho, cuando supo que el impostor le había cobrado un valevista por más de $2 millones.

"Hay un delincuente que construyó una cédula de identidad con su retrato, pero está mi nombre y mi rut. Con esa cédula se presentó con un delincuente más joven en una notaria de Conchalí y sacaron un poder que supuestamente le doy yo a un tal 'Toledo' para cobrar un valevista extendido por el banco Santander", contó.

Castillo detalló que "con ese poder notarial fueron al banco en Chicureo a cobrar un reembolso de un seguro, y el banco aceptó el poder notarial, porque consultó a la notaria y ellos dijeron que era auténtico. Los tipos cobraron el valevista por 2.600.000".

El actor advirtió que "lo que más me ha preocupado es que anda circulando un tipo con mi nombre y rut, no sé cómo pueden falsificar uno, no se me puede ocurrir y cómo la notaria puede aceptar un carnet que por muy bien hecho que esté, me merece duda, todo esto es muy turbio".

La denuncia ya fue presentada ante la PDI, que está investigando el origen de la suplantación y a sus responsables.