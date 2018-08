Marisela Santibáñez contó la drástica decisión que tomó tras perder a su hija

20:50 La diputada del PRO habló del dolor que aún siente por la muerte de Rafaella en 2011. "No voy a tener hijos. Yo me extirpe el útero", señaló.

La diputada del PRO, Marisela Santibáñez, habló del dolor permanente que le significó la pérdida de su hija Rafaella en 2011, y contó la drástica decisión que tomó para su cuerpo.

Durante su entrevista en el programa "No culpes a la noche" de TVN, la parlamentaria afirmó que "es como que te desgarran, como que te sacan la piel. En los momentos más difícil, cuando te dicen ‘¡la fuerza que tienes tú! ¡El ímpetu que tienes tú!’, créeme que en la noche ese ímpetu se acaba".

Santibáñez también recriminó a quienes le sacan en cara la muerte de su hija por su apoyo al aborto legal.

"El que yo defienda la opción de tener un aborto seguro y gratuito, no tiene que ver con la lucha que yo tuve con mi Rafaella. Yo le pido a la gente que separe esa discusión. Eso es satanizar una discusión", afirmó.

Tras esto, la ex actriz contó que ya no podrá ser mamá. "Yo ya no tengo hijos. No voy a tener hijos. Yo me extirpe el útero", explicó.

Por las razones de su determinación, la legisladora afirmó que "tenía miomas más grandes. Tengo 43 años, estoy legislando y no estoy para esto. No me veo, pero sí adoptaría un cabro como de 28, metro ochenta".