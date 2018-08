“Tea Time” tras suspensión condicional por causa de violencia: "Hasta la primera autoridad del país hablaba de mí"

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago resolvió una suspensión condicional del proceso que mantenía a Camilo Castaldi como imputado por una agresión contra su ex pareja, Valentina Henríquez. La denuncia fue interpuesta por la joven en julio del año pasado y por su petición, el tribunal comenzó a cerrar una de las polémicas más grandes que envolvió a “Tea Time”, ex vocalista de la banda “Los Tetas”.

Entre las medidas determinadas por la justicia, el músico de 41 años no podrá acercarse por dos años a Henríquez, además de fijar un domicilio fijo y realizar un taller de música a niños de un colegio en riesgo social. En conversación con La Tercera, aseguró que “lo que más difícil me resultó sobrellevar fue el juicio público”, dijo.

Con ello, aseguró que se convirtió “en el símbolo del maltrato a las mujeres en Chile, mi banda sacó un comunicado que algunos criticaron duramente, pero tenía ese tono en que no me condenaban porque ellos que eran mis amigos sabían de esta relación tormentosa que yo tenía. La presión hizo que, de inmediato, me expulsaran… era lo que correspondía, pero era innegable que ante este linchamiento público pocos querían aparecer defendiéndome, pese a que mis amigos saben que no soy violento”, insistió.

En relación a sus problemas con los estupefacientes, reconoció haber sido “muy adicto a la droga”, reiterando con la vida con Henríquez era parte de una “relación muy tóxica. Ella se desesperaba por mi adicción y ella no sabía cómo reaccionar frente a eso. Se desesperaba y descontrolaba. Tuve como ocho relaciones largas en mi vida y en ninguna de ellas hubo ningún episodio de violencia”, aseguró.

Y siguió replicando la versión de su ex pareja. “Una persona violenta es siempre violenta y yo nunca había estado en una situación así. Solo esta ex me acusa de eso.

Yo quiero asegurar al mundo que no hubo palizas, ni puñetazos. Sí ocurrieron varios accidentes en el descontrol durante sus crisis en las que yo intentaba contenerla”, continuó.

En relación a los detalles que entregó su ex polola, el músico, aseguró que las heridas fueron accidentales. “Aunque no fue voluntario me avergüenzo de que haya pasado, mi forma de contenerla no fue la más prudente. No fue a propósito, sino un terrible accidente, aunque asumo que si hubiera manejado la situación de otra forma se habría evitado”.

Incluso, recordó el episodio cuando la ex Presidenta Michelle Bachelet comentó el hecho. “Hasta la primera autoridad del país hablaba de mí, sin siquiera saber mi versión de lo sucedido. Yo entendí que eso estaba mal, me parece que fue irresponsable. Ahora que me pasó esto, estoy más conciente de conceptos como la presunción de inocencia. Nunca estuve preso, pero sé que en Chile el año pasado 3.000 inocentes sí lo estuvieron y es muy fuerte pensar que la propia Presidenta de tu país hacía un juicio de ese tipo. De verdad recuerdo esos días y creo que todo fue muy fuerte y doloroso”, agregó.