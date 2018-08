Gloria Simonetti lamentó muerte de reguetonero: "Estoy hecha polvo con esta noticia"

La cantante Gloria Simonetti, abordó en conversación con La Cuarta , la muerte del reguetonero "Sayer", miembro del grupo Da Sweet, quien falleció en un incidente en Bellavista y con quien la artista incursionó en el género con la canción "Prohibido".

"Estoy hecha polvo con esta noticia" dijo Simonetti, quien además dijo que "era un gran cantante. Muy trabajador y yo me sentí muy cómoda de trabajar con él. Me aportaron muchas cosas y fueron muy receptivos de conocer algo del camino que yo he recorrido en la música".

La artista además dijo que ambos participarían en un programa de TV y que el día 2 de septiembre tenían agendado un concierto.

"Espero que se sigan los protocolos, se hagan las averiguaciones y se busque a los responsables de este terrible hecho" dijo.