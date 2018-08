Modelo chilena venezolana representará al país en el concurso Miss Universo

Andrea Díaz, una joven chilena venezolana de 26 años, será la encargada de representar al país en el concurso "Miss Universo", luego de que coronó como Miss Chile.

Modelo y periodista, Díaz ha señalado, según consignó el sitio Alfrombra Roja que "soy hija de padre chileno y madre venezolana, he vivido por largos años en ambos territorios, llevo en mi la fusión de dos culturas, lo que me hace ser una mujer integral. Esto me da el honor de ser una ciudadana no sólo de Chile o Venezuela, sino del mundo".

Díaz es hija de padre chileno y su familia paterna se encuentra en Chile. Previo a su elección señaló que "estoy orgullosa de esta oportunidad que me está dando mi país y de representarlo lo haré con toda la fuerza y en el mundo entero se van a enterar de qué estamos hechos los chilenos".

El certamen se realizará a fines de año en Bangkok, Tailandia.